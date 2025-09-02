Прощание состоится 2 сентября в 12:00 в Казанской церкви.

Во Владимире на 70-м году жизни скончался журналист Леонид Новиков. Об этом сообщили его коллеги из издания «Владимирские ведомости».Леонид Новиков, по образованию кандидат технических наук, начал свою карьеру в журналистике в 1992 году в газете «Молва». В дальнейшем он сотрудничал со многими региональными изданиями и был собственным корреспондентом федеральных «Известий» во Владимирской области.Прощание с ним состоится 2 сентября в 12:00 в Казанской церкви.