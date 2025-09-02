Власти Владимира намерены заказать разработку транспортной математической модели для проверки целесообразности строительства моста через Клязьму в районе площади Фрунзе.

Власти Владимира намерены заказать разработку транспортной математической модели для проверки целесообразности строительства моста через Клязьму в районе площади Фрунзе. Соответствующий лот был размещен на сайте Госзакупок 27 августа. У потенциальных разработчиков есть время до 8 сентября для подачи своих заявок. За проведенные работы заказчик готов предложить чуть более 5 миллионов рублей. Информация с сайта Госзакупок