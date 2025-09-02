Во Владимире продолжается реконструкция стадиона «Лыбедь», начавшаяся в прошлом году. Работы должны завершиться до юбилейного матча в честь 80-летия Великой Победы, который пройдет 6

Во Владимире продолжается реконструкция стадиона «Лыбедь», начавшаяся в прошлом году. Работы должны завершиться до юбилейного матча в честь 80-летия Великой Победы, который пройдет 6 сентября, сообщили в администрации города. На спортивном объекте появились новые беговые дорожки, в этом сезоне привели в порядок футбольное поле и благоустраивают два сектора. Часть трибун пока законсервировали до следующего этапа