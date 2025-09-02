По данным банка, чаще всего в программе финансирование получают объекты в Ленинградской, Московской, Владимирской областях и Республике Башкортостан.

В среднем частный дом в РФ можно приобрести за 8 млн рублей, а средняя сумма кредитного соглашения — 6,5 млн. По данным банка, чаще всего в программе финансирование получают объекты в Ленинградской, Московской, Владимирской областях и Республике Башкортостан. Средняя площадь домов — около 100 кв. м, в основном они одноэтажные. Средний срок строительства дома – около 9 месяцев.«Рынок индивидуального строительства демонстрирует рост, это отражается в увеличении числа заявок и объёмов финансирования со стороны банков. Наша программа позволяет предоставить застройщику до 80% стоимости объекта с применением механизма эскроу, обеспечивая прозрачность и минимизировав риски для всех участников. Такой подход полностью соответствует современным требованиям рынка и способствует развитию качественного и доступного жилья. Благодаря действию программы более 250 семей смогут улучшить жилищные условия. Учитывая высокий спрос, мы заинтересованы в расширении действия программы. Это будет способствовать дальнейшему развитию ИЖС и поддержке малого и среднего бизнеса в строительной отрасли», — сообщил член правления ВТБ Руслан Еременко в рамках ВЭФ-2025.В августе 2024 года банк запустил пилотный проект в рамках программы ДОМ.РФ, которая позволяет возмещать недополученные доходы по кредитам, выданным подрядчикам на строительство ИЖС.