В Юрьев-Польском перед судом предстанет 38-летний местный житель, который, будучи пьяным, угрожал ножом подростку. Об этом сообщает прокуратура Юрьев-Польского района.Инцидент произошел вечером 24 июля в «Ганшин-парке». Мужчине не понравилось, что группа подростков на соседней лавочке громко разговаривала. Он подошёл к одному из них, достал нож и начал угрожать. Подросток испугался и вызвал полицию, а нападавшего увели его приятели.Мужчина полностью признал свою вину и извинился перед пострадавшим. Уголовное дело направлено в суд.