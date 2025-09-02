В Александрове местный житель умудрился угнать две служебные машины медучреждений всего за один вечер. Теперь его дело направлено в суд, сообщили в прокуратуре Владимирской области. По

В Александрове местный житель умудрился угнать две служебные машины медучреждений всего за один вечер. Теперь его дело направлено в суд, сообщили в прокуратуре Владимирской области. По данным следствия, 35-летний мужчина вечером 1 июня выпивал неподалеку от морга Александровской районной больницы. Там он заметил припаркованный «ГАЗ 221727», принадлежащий медикам, с оставленными в замке зажигания ключами. Дверь