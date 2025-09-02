Оба бойца служили стрелками.

В Камешковском районе Владимирской области прошли похороны двух военнослужащих, погибших в зоне специальной военной операции.24-летний рядовой родился в Камешково и вырос в детском доме. Он заключил контракт с Минобороны в марте 2025 года. Он погиб, исполняя воинский долг. С ним простились 28 августа на камешковском кладбище.Второй погибший – 42-летний уроженец деревни Сергеиха. Контракт с Минобороны подписал в сентябре 2024 года. Похороны прошли 29 августа в селе Семеновское-Красное Суздальского района.Оба бойца служили стрелками.