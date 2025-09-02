На первый курс по программам бакалавриата «Педагогическое образование» поступили 59 человек.

По инициативе губернатора Александра Авдеева и при поддержке правительства Владимирской области в Муроме открылся государственный педагогический институт. Это первое в регионе высшее учебное заведение, учрежденное Министерством образования Владимирской области.Новый институт позволит создать систему непрерывного педагогического образования в регионе, что особенно важно для подготовки квалифицированных кадров. На первый курс по программам бакалавриата «Педагогическое образование» поступили 59 человек.Набор абитуриентов осуществляется по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата «Педагогическое образование» с профилями «Математика» и «Физика», а также «Начальное образование и Логопедическая работа в начальной школе» и профилем «Начальное образование».Особое внимание уделяется студентам-целевикам: 20 человек уже заключили договоры. Для них правительство Владимирской области предусмотрело ежемесячную дополнительную стипендию.С каждым годом перечень направлений подготовки будет расширяться, чтобы привлечь больше абитуриентов, которые смогут работать в школах региона.