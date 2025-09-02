Владимир стал отправной точкой «Больших гастролей». Московский государственный академический театр Надежды Бабкиной, «Русская песня», приехал в областной центр с музыкальным спектаклем

Владимир стал отправной точкой «Больших гастролей». Московский государственный академический театр Надежды Бабкиной, «Русская песня», приехал в областной центр с музыкальным спектаклем «Калина Красная», основанным на произведениях Василия Шукшина. В главных ролях Мария Шукшина, заслуженная артистка России и дочь писателя, а также Дмитрий Миллер — артист театра и кино. Надежда Бабкина рассказала, что выбор города Владимира