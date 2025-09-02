Владимирская область. Город Ковров
Древний русский город Ковров раскинулся на правом берегу Клязьмы в живописнейших местах. История города начиналась в XXII в., когда великий князь Юрий Долгорукий приказал основать деревню на том месте, где жил знаменитый зверолов Елефан. Так возникла деревня Елифановка.
В 1157 г. деревня стала носить название Рождественское. Этому событию предшествовал один случай: перед Рождеством князь Боголюбский, возвращаясь из Суздаля в Стародуб, из-за вьюги сбился с дороги, но, к счастью, попал в деревню Елифановку. По случаю своего чудесного спасения, князь приказал построить в деревне Рождественскую церковь.
В XIV в. село Рождественское было отдано во владение князьям Ковровым и стало называться по имени владельцев – Коврово. В 1567 г. князь Иван Ковров подарил село Суздальскому Спасо-Ефимьевскому монастырю. В 1775 г. Ковров получает статус города в связи с общероссийской уездной реформой. В это время тихий провинциальный городок практически не развивался.
В начале XX в. Ковров становится важнейшим промышленным центром Владимирской губернии. Коврову есть, чем гордится. Знаменитый инструментальный завод им. К. О. Киркижа, который выпускал всемирно известное стрелковое оружие, здесь работали известные конструкторы Дегтярёв, Шпагин, Симонов. Ковровский экскаваторный завод - один из первых заводов бывшего СССР, который стал экспортировать свою продукцию в более чем 50 стран мира. Известен также завод по производству мотоциклов, выпустивший одну из первых спортивных отечественных моделей - К-125.
Сегодня Ковров современный индустриальный город с богатыми культурными традициями. В Коврове довольно часто проводятся различные фестивали. Планировка города довольно рациональна, улицы идут строго с севера на юг, и с запада на восток. В городе сохранилось несколько церквей и соборов, здание бывшей земской управы. Работают краеведческий музей, историко-мемориальный музей и дом-музей конструктора Дегтярёва, который жил и работал в Коврове.
Город очень живописен - ведь он расположен на высоком берегу Клязьмы. Многие улицы города выходят прямо к реке. В Коврове очень хорошо развит мотоциклетный спорт - такие его виды, как мотобол, мотокросс, мототриал. Команда по мотоболу «Ковровец», одна из лучших России.
