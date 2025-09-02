С 7 по 12 сентября Владимирская область станет центром международного культурного обмена. Регион вновь примет XIV Международный фестиваль народного творчества «Золотое кольцо-2025». Об этом

С 7 по 12 сентября Владимирская область станет центром международного культурного обмена. Регион вновь примет XIV Международный фестиваль народного творчества «Золотое кольцо-2025». Об этом сообщили в облправительстве. В этом году в фестивале будут участвовать творческие коллективы из шести стран: Мексики, Индии, Македонии, Беларуси, Кыргызстана и Башкирии. Торжественное открытие состоится 8 сентября в Областном Дворце культуры