Сборная Владимирской области по пулевой стрельбе успешно выступила на соревнованиях в Казани. Наши стрелки завоевали 17 медалей первенства России и всероссийских соревнований различного достоинства. Об этом поделились в минспорта области. В соревнованиях приняли участие более 320 спортсменов со всей страны. Владимирскую область представляли 12 сильнейших стрелков региона, девять из которых вернулись домой с наградами. Команда