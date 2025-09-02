29 августа в возрасте 69 лет ушел из жизни известный владимирский журналист Леонид Новиков. Об этом сообщили в издании «Владимирские ведомости». Леонид Владимирович по образованию был

29 августа в возрасте 69 лет ушел из жизни известный владимирский журналист Леонид Новиков. Об этом сообщили в издании «Владимирские ведомости». Леонид Владимирович по образованию был инженером – окончил Ленинградский институт точной механики и оптики, защитил кандидатскую диссертацию. В начале 90-х он пришел в журналистику: в 1992 году начал работать в газете «Молва», сотрудничал с