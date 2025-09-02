В рамках благоустройства на стадионе обновили беговые дорожки, привели в порядок футбольное поле и обустроили два сектора.

Во Владимире завершаются работы по реконструкции стадиона «Лыбедь». К 6 сентября, когда здесь пройдет футбольный матч в честь 80-летия Победы, все основные работы будут закончены.В рамках благоустройства на стадионе обновили беговые дорожки, привели в порядок футбольное поле и обустроили два сектора. Часть трибун законсервировали на зиму.После открытия доступ на стадион будет свободным для всех желающих, а зимой здесь снова заработает каток.