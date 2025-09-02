29 августа во Владимирской области в Гусь‑Хрустальном районе прошло тактико‑специальное антитеррористическое учение «Рельеф‑2025». Участники отработали поиск взрывчатки, задержание

29 августа во Владимирской области в Гусь‑Хрустальном районе прошло тактико‑специальное антитеррористическое учение «Рельеф‑2025». Участники отработали поиск взрывчатки, задержание вооружённых преступников и освобождение заложников. Об этом сообщили в региональном УСФБ. По легенде учений, в лесном массиве, прилегающем к железнодорожному полотну, местные жители обнаружили предмет, внешне напоминающий СВУ. Прибывшие на место взрывотехники обследовали предмет и обезвредили. Одновременно