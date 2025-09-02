Первая партия противогриппозной вакцины пришла в регион в августе – 142 130 доз. Для иммунизации взрослого населения поступили трехвалентные Совигрипп и Флю-М, для детского –

Первая партия противогриппозной вакцины пришла в регион в августе – 142 130 доз. Для иммунизации взрослого населения поступили трехвалентные Совигрипп и Флю-М, для детского – четырехвалентный Ультрикс Квадри. О старте прививочной кампании первой сообщила Вязниковская районная больница – 20 августа. Информацию о готовности вакцинировать население разместили в своих соцсетях Александровская и Петушинская районные больницы, Муромская центральная