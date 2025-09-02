Оба угона он совершил будучи в сильном алкогольном опьянении.

В Александрове перед судом предстанет 35-летний местный житель, который за один день угнал сразу два автомобиля. По данным следствия, оба угона он совершил будучи в сильном алкогольном опьянении.Первой жертвой угонщика стал автомобиль «ГАЗ», припаркованный у здания морга. Увидев ключи в замке зажигания, мужчина сел в машину и поехал, но проехал всего 50 метров, врезавшись в забор.Бросив первую машину, он угнал автомобиль скорой помощи, также оставленный с ключами. На нем он доехал до дома своего знакомого, чтобы занять денег, но во дворе врезался в припаркованную «Шевроле Ниву». Владелец «Нивы» оказался тем самым водителем скорой, который и задержал угонщика.Мужчина полностью признал свою вину. Помимо угонов, его также обвиняют в фиктивной постановке на учёт иностранных граждан и кражах. Уголовное дело направлено в суд.