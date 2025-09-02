Еще в январе 2025 года он заключил договор с энергосбытовой компанией.

Житель Владимира наконец-то получил электричество в свой дом после того, как в дело вмешалась прокуратура.Еще в январе 2025 года он заключил договор с энергосбытовой компанией, которая обязалась подключить его дом к электросетям в течение шести месяцев.Однако организация не выполнила свои обязательства в срок. После проверки прокуратура внесла представление ее руководителю. В результате компания провела все необходимые работы, и теперь в доме есть электричество.