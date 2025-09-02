За прошедшую неделю мошенники, используя IT-технологии, обманули 43 жителя Владимирской области. В общей сложности злоумышленникам удалось заработать 13 миллионов рублей. Об этом сообщили в

За прошедшую неделю мошенники, используя IT-технологии, обманули 43 жителя Владимирской области. В общей сложности злоумышленникам удалось заработать 13 миллионов рублей. Об этом сообщили в МВД региона. Так, 63-летняя жительница города Александрова стала жертвой злоумышленников и перевела на неизвестные счета 1 300 000 рублей. Потерпевшая пояснила, что ей на телефон поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший