Максим Галкин встал на защиту супруги Аллы Пугачевой. Юморист жестко ответил недругам певицы в Сети.

Максим Галкин встал на защиту супруги Аллы Пугачевой. Юмористжестко ответил недругам певицы в Сети.Все началось с того, что Максим опубликовал в личном Instagramснимок Примадонны в стильном наряде. Звезда была облачена в дерзкую мини-юбку,куртку-бомбер и сапожки на шпильке."Моя красотка на репетицию собралась!" – подписал фото юморист,вызвав бурную реакцию у подписчиков, которые поспешили высказать свое мнение наэтот счет. Многие интернет-обыватели отметили, что Галкин допустил пошлоевысказывание в адрес королевы российской эстрады, назвав ее "красоткой". Помнению фолловеров, это говорит о неуважении Максима к жене. Также недруги позволили себе назвать Пугачеву "усохшей".Эти предположения пользователей микроблога расстроилисупруга Примадонны. Раздосадованный Галкин решил ответить на нападкизлопыхателей. "Мальчик-то уже тоже в том возрасте, когда становятся дедушками!А фраза звучит от любящего мужа. Что же в этом пошлого?" – написал возмущенныйартист, который не видит ничего плохого в публичной демонстрации своих чувств клюбимой жене.Надо сказать, что после того, как Галкин отчитал поклонницПугачевой, негатива в комментариях стало заметно меньше. Фолловеры поддержали артиста,и отметили, что он должен стать примером для подражания для многих мужей."Максим вы молодец! Вылюбите, цените и восхищаетесь своей любимой женщиной.И никого не слушайте-счастье нужно беречь (здесь идалее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Максим!Достойный ответ и корректный очень– на негожий комментарий! Всего вам и всемдоброго в этой жизни! 🌟💫✨", "Алла -прекрасна!! С каждым днем молодеет имолодеет! Хотя не удивительно, когда рядом настоящий мужчина, любящий муж ипрекрасный отец, любая женщина расцветает! Люблю смотреть ваши видео.Счастливая семья– пример для подражания!! Счастья Вашей семье!", -писали интернет-обыватели.