Максим Галкин встал на защиту супруги Аллы Пугачевой. Юморист
жестко ответил недругам певицы в Сети.
Максим Галкин встал на защиту супруги Аллы Пугачевой. Юморист
жестко ответил недругам певицы в Сети.
Все началось с того, что Максим опубликовал в личном Instagram
снимок Примадонны в стильном наряде. Звезда была облачена в дерзкую мини-юбку,
куртку-бомбер и сапожки на шпильке.
"Моя красотка на репетицию собралась!" – подписал фото юморист,
вызвав бурную реакцию у подписчиков, которые поспешили высказать свое мнение на
этот счет. Многие интернет-обыватели отметили, что Галкин допустил пошлое
высказывание в адрес королевы российской эстрады, назвав ее "красоткой". По
мнению фолловеров, это говорит о неуважении Максима к жене. Также недруги позволили себе назвать Пугачеву "усохшей".
Эти предположения пользователей микроблога расстроили
супруга Примадонны. Раздосадованный Галкин решил ответить на нападки
злопыхателей. "Мальчик-то уже тоже в том возрасте, когда становятся дедушками!
А фраза звучит от любящего мужа. Что же в этом пошлого?" – написал возмущенный
артист, который не видит ничего плохого в публичной демонстрации своих чувств к
любимой жене.
Надо сказать, что после того, как Галкин отчитал поклонниц
Пугачевой, негатива в комментариях стало заметно меньше. Фолловеры поддержали артиста,
и отметили, что он должен стать примером для подражания для многих мужей.
"Максим вы молодец! Вы
любите, цените и восхищаетесь своей любимой женщиной.И никого не слушайте-
счастье нужно беречь (здесь и
далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Максим!
Достойный ответ и корректный очень– на негожий комментарий! Всего вам и всем
доброго в этой жизни! 🌟💫✨", "Алла -прекрасна!! С каждым днем молодеет и
молодеет! Хотя не удивительно, когда рядом настоящий мужчина, любящий муж и
прекрасный отец, любая женщина расцветает! Люблю смотреть ваши видео.
Счастливая семья– пример для подражания!! Счастья Вашей семье!", -
писали интернет-обыватели.