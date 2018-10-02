Нос Ксении Собчак внезапно стал предметом обсуждения в Сети. Поклонники отмечали, что телеведущая выбрала неправильный ракурс для съемки.

Нос Ксении Собчак внезапностал предметом обсуждения в Сети. Поклонники отмечали, что телеведущая выбраланеправильный ракурс для съемки.В своем Instagram Ксенияопубликовала на первый взгляд ничем не примечательное фото. Она запечатлеласебя сидящей в салоне автомобиля. Лицо и шея телеведущей сняты очень крупно,поэтому особенности черт ее лица сразу бросаются в глаза."Откусив пирожок, Алиса стревогой стала себя спрашивать: "Я становлюсь больше или меньше? Больше илименьше?" Чтобы узнать это, она все время держала руку прижатой к голове и судивлением отметила, что ничего не меняется. Впрочем, это вполне естественно,когда ешь пироги. Но Алиса уже настолько привыкла к чудесам, что, когда все шлосвоим чередом, жизнь ей казалась глупой и бессмысленной. Поэтому она судвоенной силой принялась за пирожок, и вскоре с ним было покончено", -многозначительно процитировала Ксения знаменитое произведение КэрроллаЛьюиса "Алиса в Стране чудес".Между тем, некоторые поклонники признавались в комментариях, что не могут оторвать взгляд от носа Собчак. Многие отметили, что в следующий раз, делая селфи, Ксении нужноаккуратнее выбирать ракурс, чтобы не демонстрировать всему свету красоту собственныхноздрей и их содержимое."Ноздри видны неправильный ракурс (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ноздри разные 😂😂😂", "Ксюха, у тебя через ноздри мозги видно", "Блин😁 взгляд прям в ноздри падает🙈🤪 зачем такое выставлять", "Зачемделать фото, когда видны волосы в носу вплоть до аденоидов?🙈", "Козявку вытащи из носа, Алиса недоделанная",– писали Ксении интернет-обыватели.