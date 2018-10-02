Нос Ксении Собчак внезапно
стал предметом обсуждения в Сети. Поклонники отмечали, что телеведущая выбрала
неправильный ракурс для съемки.
Нос Ксении Собчак внезапно
стал предметом обсуждения в Сети. Поклонники отмечали, что телеведущая выбрала
неправильный ракурс для съемки.
В своем Instagram Ксения
опубликовала на первый взгляд ничем не примечательное фото. Она запечатлела
себя сидящей в салоне автомобиля. Лицо и шея телеведущей сняты очень крупно,
поэтому особенности черт ее лица сразу бросаются в глаза.
"Откусив пирожок, Алиса с
тревогой стала себя спрашивать: "Я становлюсь больше или меньше? Больше или
меньше?" Чтобы узнать это, она все время держала руку прижатой к голове и с
удивлением отметила, что ничего не меняется. Впрочем, это вполне естественно,
когда ешь пироги. Но Алиса уже настолько привыкла к чудесам, что, когда все шло
своим чередом, жизнь ей казалась глупой и бессмысленной. Поэтому она с
удвоенной силой принялась за пирожок, и вскоре с ним было покончено", -
многозначительно процитировала Ксения знаменитое произведение Кэрролла
Льюиса "Алиса в Стране чудес".
Между тем, некоторые поклонники признавались в комментариях, что не могут оторвать взгляд от носа Собчак. Многие отметили, что в следующий раз, делая селфи, Ксении нужно
аккуратнее выбирать ракурс, чтобы не демонстрировать всему свету красоту собственных
ноздрей и их содержимое.
"Ноздри видны не
правильный ракурс (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ноздри разные 😂😂😂", "Ксюха, у тебя через ноздри мозги видно", "Блин😁 взгляд прям в ноздри падает🙈🤪 зачем такое выставлять", "Зачем
делать фото, когда видны волосы в носу вплоть до аденоидов?🙈", "Козявку вытащи из носа, Алиса недоделанная",
– писали Ксении интернет-обыватели.