Олимпийская чемпионка в женском фигурном катании Алина Загитова представила новую программу. На лед она вышла в сексуальном наряде из кожаной куртки и облегающих брюк.

Олимпийская чемпионка в женском фигурном катании Алина Загитова представила новую программу. На лед она вышла в сексуальном наряде из кожаной куртки и облегающих брюк.Алина Загитова буквально произвела фурор среди зрителей и судей своим выступлением на турнире серии "Челленджер" Nebelhorn Trophy – 2018 в немецком Оберстдорфе. Спортсменка не только установила сразу несколько мировых рекордов, но и смогла покорить сердца всех, кому посчастливилось увидеть ее показательное выступление.Фигуристка смогла набрать 79,93 балла в короткой программе, обеспечив себе уверенную победу, а затем показала результат в 158,50 балла в произвольной программе, что дало ей в сумме рекордные 238,43 очка. Однако настоящей сенсацией стало ее показательное выступление. Равнодушных после него просто не осталось.На публике Алина Загитова появилась в дерзком образе Лары Крофт – героини фильмов и компьютерных игр про наследницу английской аристократии, посвятившей себя археологии, поискам артефактов и борьбе со злом. Впрочем, поклонники любят "расхитительницу гробниц" не только за ее волевые качества, но и за сексуальный образ. Его 16-летней Загитовой удалось воплотить на все 100%.На лед она вышла в кожаной куртке, которую в ходе выступления к великому восторгу зрителей изящно сбросила, и обтягивающих штанах. Реакцию зрительного зала можно описать емким словом "восторг". Не стали молчать и пользователи Сети, увидевшие выступление спортсменки в записи.Они сошлись во мнении, что новый костюм подчеркивает красивые линии фигуры спортсменки и очень ей идет. Кроме того, идеально подходит хореографии номера и музыке, которая звучит в ходе его исполнения. Покоряла лед Алина Загитова под песню Survivor группы 2WEI.