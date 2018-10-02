Молодой человек незаконно проник в ее дом

Молодой человек незаконно проник в ее домВ Кольчугино 18-летнего местного жителя обвиняют в краже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Следователи узнали, в июле этого года молодой человек забрался в дом к своей родственнице, зная, что она ушла по делам. Обвиняемый украл золотое кольцо и деньги.В скором времени женщина обнаружила пропажу и обратилась в отдел полиции. Потерпевшая оценила ущерб в 4 тысячи рублей.Когда парня задержали правоохранители, он во всем сознался.Материалы уголовного дела направлены в Кольчугинский городской суд.