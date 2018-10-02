Короткие юбки, ярки носки, кокетливые шорты, дерзкие кожаные брюки – Алла Пугачева давно предпочитает носить именно такую молодежную одежду. Избавил же ее от набивших оскомину бесформенных балахонов молодой стилист Алишер. И Примадонне перемены пришлись по душе. Поэтому теперь Алишеру предстоит подготовить Примадонну к пышному празднованию юбилея.

Короткие юбки, ярки носки, кокетливые шорты, дерзкие кожаные брюки – Алла Пугачева давно предпочитает носить именно такую молодежную одежду. Избавил же ее от набивших оскомину бесформенных балахонов молодой стилист Алишер. И Примадонне перемены пришлись по душе. Поэтому теперь Алишеру предстоит подготовить Примадонну к пышному празднованию юбилея.В апреле будущего года последней народной артистке Советского Союза исполнится 70 лет. Как говорят, по этому случаю она готовится дать 20 сольных концертов, которые состоятся в столичном "Крокусе", питерском "Октябрьском", в Израиле, Германии и Америке.Пока официальной информации на этот счет нет, но то сама Пугачева проболтается, то кто-то из ее окружения выскажется. "Думаю, Пугачева вернется на сцену. Она хороша! Все дело в новом репертуаре, а наши песни – вечные, они живут уже 30-40 лет", – заявил поэт Илья Резник. К нему, кстати, новым хитом и обратилась Примадонна.А стилист Алишер будет отвечать за внешний вид Примадонны на юбилее. Он сообщил: "Костюмы для Аллы Борисовны мы делаем постоянно, но до сольника по ним еще не добрались – пока записываем песни".По его словам, сейчас все внимание Примадонны сосредоточено на клипе, который должен выйти к юбилею. "Алла очень переживает, что очень давно не снималась, – рассказал стилист о состоянии 69-летней Пугачевой. – Хотя ролик получается бомбический и она там нереальная. – Материала наснимали тонну и монтаж идет тяжело. Нужно грамотно все сделать, чтобы Алла в ролике была такой, какой я ее знаю лично".Алишер со страницы в социальной сети обратился ко всем поклонникам Пугачевой с просьбой: "Сделаем Алле приятное и дружно поддержим ее во всех социальных сетях, ведь если все будет хорошо, сделаем и сольник".Очень хочется верить, что здоровье артистку не подведет, и она выступит везде, где запланировала. Недаром ведь одна из композиций Примадонны содержит такие строки: "Спеть смогу еще на бис, / Жить на бис я не сумею..."