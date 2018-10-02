Мэр Москвы в своем Твиттере обратил внимание на материал американского телеканала CNN. На его сайте размещен рейтинг самых привлекательных мест для путешествий осенью. Московские парки Царицыно и Коломенское занимают в нем престижную четвертую строчку.

Мэр Москвы в своем "Твиттере" обратил внимание на материал американского телеканала CNN. На его сайте размещен материал, посвященный самым привлекательным, по мнению издания, местам для путешествий осенью. Московские парки Царицыно и Коломенское занимают в нем престижную четвертую строчку."Авторы считают, что у нас особенно красивый листопад. Здесь сложно не согласиться", — написал Собянин в своем микроблоге.Американский CNN включил Москву в список из десяти лучших мест на планете для осеннего путешествия. Авторы считают, что у нас особенно красивый листопад. Здесь сложно не согласиться.https://t.co/rfwCltrdRq pic.twitter.com/xWrxungmkO— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 2. Oktober 2018Помимо Москвы, для путешествий своим зрителям и читателям сайта американский телеканал предложил посетить традиционный "Октоберфест" в Мюнхене, а также другие интересные мероприятия — в частности, в Малави, Чили, Мельбурне и некоторых других городах и странах.