Шикарный отдых экс-участницы Дома-2 Кати Жужи на испанской вилле, кажется, остался в прошлом. В Сочи задержан олигарх Валерий
Маркелов, который приходится отцом 24-летнего возлюбленного девушки – Артема.
Именно в его роскошном особняке звезда телестройки периодически появлялась.
Шикарный отдых экс-участницы "Дома-2" Кати Жужи на испанской вилле, кажется, остался в прошлом. В Сочи задержан олигарх Валерий
Маркелов, который приходится отцом 24-летнего возлюбленного девушки – Артема.
Именно в его роскошном особняке звезда телестройки периодически появлялась.
Валерий Маркелов – один из собственников группы компаний "1520",
которая является крупнейшим подрядчиком госкомпании "РЖД". Сообщается, что Маркелов
был посредником при передаче взятки в два миллиарда рублей полковнику Дмитрию
Захарченко.
Отметим, что корпорация Валерия имеет неплохой доход от сотрудничества с железнодорожниками. Только за один год его структурам удалось получить от перевозчика контракты на сумму 3,6 миллиарда долларов, что по сегодняшнему курсу составляет примерно 218 миллиардов рублей.
Артем Маркелов – это сын бизнесмена. Молодой человек пилот
серии GP2 с 2014 года. Ранее гонщик был возлюбленным телеведущей Алены Водонаевой.
Однако чуть менее года назад отпрыск предпринимателя начал встречаться с Катей Жужей,
которая стала Instagram-знаменитостью. Свою новую зазнобу Артем часто
катает в Марбелье на красном кабриолете Bentley. Об этом сообщает Super.ru.
Примечательно, что у Маркелова-старшего есть дочь – Кристина
Орса, которая уже несколько лет пытается завоевать отечественную поп-сцену. В
прошлом году девушка выпустила альбом и презентовала клип на песню "Я одна".