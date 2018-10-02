Шикарный отдых экс-участницы Дома-2 Кати Жужи на испанской вилле, кажется, остался в прошлом. В Сочи задержан олигарх Валерий Маркелов, который приходится отцом 24-летнего возлюбленного девушки – Артема. Именно в его роскошном особняке звезда телестройки периодически появлялась.

Шикарный отдых экс-участницы "Дома-2" Кати Жужи на испанской вилле, кажется, остался в прошлом. В Сочи задержан олигарх ВалерийМаркелов, который приходится отцом 24-летнего возлюбленного девушки – Артема.Именно в его роскошном особняке звезда телестройки периодически появлялась.Валерий Маркелов – один из собственников группы компаний "1520",которая является крупнейшим подрядчиком госкомпании "РЖД". Сообщается, что Маркеловбыл посредником при передаче взятки в два миллиарда рублей полковнику ДмитриюЗахарченко.Отметим, что корпорация Валерия имеет неплохой доход от сотрудничества с железнодорожниками. Только за один год его структурам удалось получить от перевозчика контракты на сумму 3,6 миллиарда долларов, что по сегодняшнему курсу составляет примерно 218 миллиардов рублей.Артем Маркелов – это сын бизнесмена. Молодой человек пилотсерии GP2 с 2014 года. Ранее гонщик был возлюбленным телеведущей Алены Водонаевой.Однако чуть менее года назад отпрыск предпринимателя начал встречаться с Катей Жужей,которая стала Instagram-знаменитостью. Свою новую зазнобу Артем частокатает в Марбелье на красном кабриолете Bentley. Об этом сообщает Super.ru.Примечательно, что у Маркелова-старшего есть дочь – КристинаОрса, которая уже несколько лет пытается завоевать отечественную поп-сцену. Впрошлом году девушка выпустила альбом и презентовала клип на песню "Я одна".