Первый пресс-раут боксеров-тяжеловесов Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера получился веселым: британец всячески провоцировал темнокожего американца и в итоге чемпион мира не выдержал и оттолкнул оппонента, с которым будет драться в ринге 1 декабря в Лос-Анджелесе.

Первый пресс-раут боксеров-тяжеловесов Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера получился веселым: британец всячески провоцировал темнокожего американца и в итоге чемпион мира не выдержал и оттолкнул оппонента, с которым будет драться в ринге 1 декабря в Лос-Анджелесе.Впрочем, после стычки Фьюри первым сделал шаг назад, а затем боксеров развели многочисленные члены двух команд, сообщает BT Sport. Фьюри был гораздо активнее своего будущего оппонента по числу произнесенных слов и уничижительных характеристик, которыми он наградил чемпионат мира."Моя жена толкает сильнее, чем ты, сукин сын, — бранился Фьюри. – Я ничего не почувствовал, ты был жалок. У тебя никогда не хватит духу ударить меня, так? Ты думаешь, что это игра, но я ударю тебя в лицо. Я не играю, особеннос такими, как ты. Думаешь, что сильно бьешь? Так сделай это, мальчик".