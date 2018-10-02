В понедельник, 1 октября, не менее 458 мигрантов были спасены в водах у берегов Испании.

В понедельник, 1 октября, не менее 458 мигрантов были спасены в водах у берегов Испании. Такие данные сообщила испанская Служба спасения и безопасности на море.Как уточняется, 310 нелегалов были обнаружены в море Альборан, еще 148 человек – в Гибралтарском проливе.В 2015 году из-за активизации конфликтов в некоторых странах Северной Африки и Ближнего Востока резко возросло число лиц, прибывающих из этих регионов в Европу. Средиземноморский маршрут – основной путь доставки мигрантов в Европейский союз. Второй по масштабам транзитный путь проходит через Балканы, передает ТАСС.По данным Международной организации по миграции, число беженцев и мигрантов, с начала 2018 года прибывших в Европу по Средиземному морю, превысило 80 тысяч человек. Более 1,7 тысячи человек при этом погибли или пропали без вести.