Компания Opera объявила о выходе на айфонах браузера Opera Touch, оптимизированного для управления одной рукой. В этом плане альтернатива Safari будет особенно интересна владельцам i-устройств без кнопки Домой, а именно iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max и предстоящего iPhone XR.

Компания Opera объявила о выходе на "айфонах" браузера Opera Touch, оптимизированного для управления одной рукой. В этом плане альтернатива Safari будет особенно интересна владельцам i-устройств без кнопки "Домой", а именно iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max и предстоящего iPhone XR. Загрузить новинку можно из App Store.В iOS-версии Opera Touch пользователям предлагается тот же "однорукий" интерфейс, что и на Android (вышла в апреле). Не перекладывая смартфон в другую руку, можно быстро открывать и закрывать вкладки, открывать поиск, перелистывать страницы назад и вперед.За быстрое переключение между вкладками отвечает одна универсальная кнопка Fast Action, находящаяся внизу. Чтобы перейти к избранному, закрыть или обновить страницу, начать поиск или ввод адреса, нужно зажать клавишу, а чтобы совершить действие — отпустить.”В настольном браузере Opera появится криптокошелек читайте такжеЗаявлена поддержка функции Flow, которая служит для быстрой передачи фотографий, заметок, писем и другой информации из мобильного браузера Opera в настольный и наоборот без ввода логина и пароля. Также в состав Opera Touch для iOS входят встроенный блокировщик рекламы и защита от криптоджекинга — когда недобросовестные разработчики сайтов используют мощности устройств посетителей для добычи криптовалют.