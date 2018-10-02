Скандал вокруг поющей телеведущей Ольги Бузовой набирает обороты. Обманутые блогеры натравили на знаменитость своих поклонников, которые атакуют ее соцсети.

Скандал вокруг поющей телеведущей Ольги Бузовой набираетобороты. Обманутые блогеры натравили на знаменитость своих поклонников, которыеатакуют ее соцсети.Неравнодушные интернет-обыватели нагрянули в Instagramзвезды и оставили под фотографиями комментарии с хештегом "Бузобман".Пользователи Сети не поленились, они писали сообщения не только под последнимипубликациями артистки, но и сопроводили этим хештегом собственные посты.После атаки недовольных граждан на микроблог, Бузова заблокировала возможностьоставлять отзывы под одним из рекламных снимков. Однако этого оказалось недостаточно, послеартистка ограничила доступ в свой аккаунт, теперь увидеть его могут лишьподписчики.Отметим, что на этом обманутые блогеры останавливаться несобираются. Они готовят документы в суд по делу о мошенничестве. Если их затеяобернется успехом, то певице может грозить тюремное заключение.Напомним, что скандал вокруг имени Ольги Бузовой прогремелпосле несостоявшегося конкурса с раздачей призов. Организаторы розыгрышапообещали блогерам небывалый взлет популярности за счет поклонников певицы.итоге спонсоры заплатили порядка 12 миллионов рублей, после чего сулившие золоте горы мошенники попросту испарились вместе с деньгами. Примечательно, чтовместо извинений и обещаний разобраться в ситуации, Бузова попросту игнорирует взбешенных спонсоров.