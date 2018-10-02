Скандал вокруг поющей телеведущей Ольги Бузовой набирает
обороты. Обманутые блогеры натравили на знаменитость своих поклонников, которые
атакуют ее соцсети.
Скандал вокруг поющей телеведущей Ольги Бузовой набирает
обороты. Обманутые блогеры натравили на знаменитость своих поклонников, которые
атакуют ее соцсети.
Неравнодушные интернет-обыватели нагрянули в Instagram
звезды и оставили под фотографиями комментарии с хештегом "Бузобман".
Пользователи Сети не поленились, они писали сообщения не только под последними
публикациями артистки, но и сопроводили этим хештегом собственные посты.
После атаки недовольных граждан на микроблог, Бузова заблокировала возможность
оставлять отзывы под одним из рекламных снимков. Однако этого оказалось недостаточно, после
артистка ограничила доступ в свой аккаунт, теперь увидеть его могут лишь
подписчики.
Отметим, что на этом обманутые блогеры останавливаться не
собираются. Они готовят документы в суд по делу о мошенничестве. Если их затея
обернется успехом, то певице может грозить тюремное заключение.
Напомним, что скандал вокруг имени Ольги Бузовой прогремел
после несостоявшегося конкурса с раздачей призов. Организаторы розыгрыша
пообещали блогерам небывалый взлет популярности за счет поклонников певицы.
В
итоге спонсоры заплатили порядка 12 миллионов рублей, после чего сулившие золоте горы мошенники попросту испарились вместе с деньгами. Примечательно, что
вместо извинений и обещаний разобраться в ситуации, Бузова попросту игнорирует взбешенных спонсоров.