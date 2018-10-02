На торжественное мероприятие в честь юбилея подразделения были приглашены ветераны, представители ГУ МВД России по г. Москве, а также личный состав...

Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по г. Москве отпраздновал 90-летие со дня своего образования. На торжественное мероприятие в честь юбилея подразделения были приглашены ветераны, представители ГУ МВД России по г. Москве, а также личный состав.Начиная с 1928 года, Центр работает с подростками, преступившими закон. Ежегодно он принимает сотни детей, нуждающихся в заботе и поддержке со стороны государства.ЦВСНП занимает особое место не только в системе МВД, но и среди московских учреждений, ответственных за судьбу детей с непростой судьбой.Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей обеспечивает круглосуточный прием и временное содержание несовершеннолетних в целях защиты их жизни, здоровья и предупреждения повторных правонарушений.Врио начальника ЦВСНП ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Федор Подгорный поздравил коллектив с праздником, пожелал здоровья, семейного благополучия и всех благ. Сотрудникам и ветеранам от лица руководства московской полиции были вручены памятные подарки. Наибольшее внимание на этом празднике было уделено ветеранам, людям, чьи усилия позволяют Центру на протяжении десятилетий успешно исполнять благородную миссию перевоспитания детей.В честь юбилея подразделения Центра прошел концерт фольклорной шоу-группы «Горница». Участники группы исполнили народные песни в современной музыкальной обработке и представили театрализованные номера.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве