Легенды гор от Театра юного зрителя Шаби из Владикавказа. На сцене Областного театра кукол прошёл спектакль в рамках федеральной программы Большие гастроли. Для детей и молодёжи. На 40 минут юные зрители отправились в невероятное путешествие по мотивам осетинских народных сказаний. О том, что узнал юный владимирский зритель, расскажет Игорь Липский.

Легенды гор от Театра юного зрителя "Шаби" из Владикавказа. На сцене Областного театра кукол прошёл спектакль в рамках федеральной программы "Большие гастроли. Для детей и молодёжи". На 40 минут юные зрители отправились в невероятное путешествие по мотивам осетинских народных сказаний. О том, что узнал юный владимирский зритель, расскажет Игорь Липский.На древний город обрушилось зло, ведьма прокляла всех живущих. Урожая нет, все мужчины пропали, а пожилая женщина Нана с дочкой Аланой остались одни без надежды на счастливое будущее. Но в их жизни появляется храбрый джигит. И только он способен избавить родной аул от проклятия злой ведьмы. За 40 минут юный владимирский зритель совершает увлекательное путешествие по древней истории Владикавказа. Но, как и в любой сказке, зло обязательно будет побеждено, а добро восторжествует.Ксения, зритель Областного театра кукол: "Мне очень понравился спектакль. Он даёт пример, что если ты поступил зло, тем же тебе ответят. Будешь делать больше добра, больше хороших поступков, то тебе тем же и отплатят".На сцене с одной куклой работают два человека. Для актёров Владикавказского ТЮЗа это в новинку. Но подобная работа помогает лучше узнать своего партнёра, говорят актёры.Валентина Дудаева, актриса Театра юного зрителя "Шаби" (г. Владикавказ): "Мы долго репетировали, мы пытались понять друг друг друга, чтобы результат был хороший".Чтобы лучше передать колорит осетинского народа, авторы постановки решили не ограничиваться только куклами. На сцене играют и реальные актёры. Такой приём позволяет полнее погрузить зрителя в иную культуру.Алина Берёзова, актриса Театра юного зрителя "Шаби" (г. Владикавказ): "Во-первых, мы в национальной одежде, это происходит в горах, как вы видите, и об этом говорят декорации и отношения между персонажами и, конечно же, танцы и музыка. Я думаю, что это было интересно вашему зрителю, потому что он видит другое, и сегодня он увидел, я надеюсь, мы ещё приедем, что-то новое".Театр из Владикавказа будет гастролировать в нашем городе ещё два дня - до 4 октября включительно. Помимо "Легенды гор", юных зрителей ещё ждёт сказка о глупом Царе, которым помыкает избалованная дочка. Артисты Владикавказского ТЮЗа надеются, что эта встреча с владимирской публикой для них не последняя. Они обещают приехать и в следующем году уже с новыми постановками.