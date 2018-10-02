Девочка увезла медали сразу нескольких номинаций

Девочка увезла медали сразу нескольких номинацийВ конце сентября в Сочи прошли соревнования «Формула-1». Кроме гонок на болидах, там организовали и детские заезды на самокатах, велосипедах и беговелах.Четырехлетняя владимирская гонщица Марта Чернова смогла выиграть сразу несколько призов, сообщает интернет-порталВ гонках на беговелах она заняла первое место среди девочек и третье в общем зачете. В гонках на велосипедах среди девочек к финалу она пришла второй, а на самокатах вновь заняла первое место в общем зачете. В гонках на веломашинах ей досталось золото среди девочек и 4 место в общем зачете.Отец девочки, Андрей Чернов, остался доволен результатом. По его словам, Марта очень старалась. Ей достался 1-й номер и она его оправдала.