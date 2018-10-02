Без благоустройства. Жители многоквартирных домов на улицах Алябьева, Стасова и Доргомыжского просят городские власти привести в порядок территорию между домами. Истории не один год. А беспокоят жителей сгоревшие сараи. Полуразрушенные постройки облюбовали бомжи и наркоманы. Это соседство особенно не радует родителей с детьми, которые гуляют во дворе. Кто же должен привести в порядок территорию, разбирался Алексей Дудин.

Без благоустройства. Жители многоквартирных домов на улицах Алябьева, Стасова и Доргомыжского просят городские власти привести в порядок территорию между домами. Истории не один год. А беспокоят жителей сгоревшие сараи. Полуразрушенные постройки облюбовали бомжи и наркоманы. Это соседство особенно не радует родителей с детьми, которые гуляют во дворе. Кто же должен привести в порядок территорию, разбирался Алексей Дудин.Благоустройства ждут два года. Именно столько времени городские власти не могут привести в порядок вот это пепелище. Раньше здесь стояли деревянные сараи. В ноябре 16-го года они сгорели. Местные жители рассказывают: убирать то, что осталось от пожарища - никто не торопился. Только через год приехал бульдозер и сгрёб всё в одну кучу. Но горелые доски и прочий хлам здесь валяются до сих пор. А самое страшное - ведь сараи были с погребами, и их никто не засыпал. Ямы от них на каждом шагу. Тёмным вечером покалечиться здесь проще простого.Любовь, житель дома № 10/20 по ул. Даргомыжского: "Детишки тут бегают, я не знаю, как они ноги не переломали, но здорово они играют тут".Рухнуть в подвальную яму могут и взрослые. Рядом контейнерный бак. Сюда жители прилегающих домов выносят мусор. К контейнерной площадке у людей также не мало претензий. Подъездного пути для спецтехники как такового нет. Да и контейнерная площадка как таковая отсутствует. Однажды сюда просто прикатили мусорный бак, нате, мол, пользуйтесь.Зоя Язвицкая, старшая по дому № 10/20 по ул. Даргомыжского: "Не обустроено, не огорожено, не забетонировано, не заасфальтировано, ничего абсолютно. Хотя с Ленинской администрацией мы работаем". - "Что они говорят?" - "Говорят, что когда-то сделаем, но уже год".В соседнем дворе ситуация с благоустройством более радужная. Контейнерная площадка огорожена и стоит на бетонном постаменте. Нет здесь и пепелища от сгоревших сараев и подвальных ям. Вот только и здесь есть над чем поработать районным властям.Алексей Дудин, корреспондент 6 канала: "Здесь располагаются сараи, которые уже давно облюбовали люди без определённого места жительства. А по соседству с ними располагается детская площадка".По всей видимости, проблемы во дворах по улицам Даргомыжского, Алябьева и Стасова, не решаются по нескольким причинам, предполагает житель микрорайона Артём Сыров. Во-первых, нет чёткого понимания, какие объекты расположены на муниципальной земле, какие на придомовой территории. Вследствие этого районные власти и управкомпании не могут договориться. Во-вторых, чиновникам просто лень заниматься этими проблемами, и они предпочитают всё дальше откладывать дела на этом участке в долгий бюрократический ящик, предполагает неравнодушный житель.Артём Сыров, житель дома № 23 по ул. Стасова: "Вы всегда только отписками занимаетесь, или вам должны по шапке кто-то сверху стукануть, после материала на ТВ. Уже два материала ТВ сняло по этой теме. У вас нет человека, который это отслеживает, вы вообще беспредельщики или пока Минина не скажет по экрану, что в смерти подростка виноват такой-то чиновник, у вас тогда уже бомбит?"Похоже, чиновникам и правда всё равно. Этот беспорядок творится на территории Ленинского района, но до чиновников, которые там работают, мы дозвониться не смогли. А официальный "рупор" мэрии Александр Карпилович дал обещание, что будет разбираться с этим вопросом и доведёт до нас информацию в ближайшие дни.