Компания Tencent, создатель одной из самых популярных игр в Китае Honor of Kings, объявила о планах прибегнуть к системе распознавания лиц, чтобы ограничить детям время, проводимое за мобильной стратегией. Как сообщил разработчик на минувших выходных, проверка на возраст будет проводиться на случайной выборке пользователей, впервые заходяших в игру.Цифровому фейс-контролю подвергнут "тысячи" новых игроков в Пекине и Шэньчжэне. Позднее его распространят и на другие города Китая, сказали в Tencent. Какая технология распознавания лиц будет применяться, и понадобится ли геймерам предъявлять документ, удостоверяющий личность, неясно.Как говорит аналитик консалтингового агентства IHS Пирс Хардинг-Роллс, в Honor of Kings начнут сверять изображения пользователей с национальной базой данных, но система, по его мнению, будет малоэффективна. "Технология подобного рода неизбежно создаст некоторые ограничения, особенно для детей младшего возраста, у которых сильно меняется лицо по мере роста, — сказал он. — Тем не менее, технология распознавания лиц постоянно совершенствуется".Tencent давно озабочена тем, что Honor of Kings чересчур востребована среди китайских детей и подростков, предпочитающих виртуальные сражения урокам в школе. Прошлым летом компания запретила лицам младше 12 лет играть больше часа в сутки, а подросткам 12–18 лет — проводить на серверах Honor of Kings больше двух часов в день. Однако меры Tencent привели к резкому росту фальшивых аккаунтов в связи с желанием несовершеннолетних игроманов обойти ограничения.∎ИИ Amazon спутал политиков с преступниками читайте такжеПо данным аналитической фирмы App Annie, в IV-м квартале прошлого года Honor of Kings стала популярнейшей игрой на смартфонах в мире. В MOBA, запущенную в 2015 году, играет около 200 миллионов человек в месяц.