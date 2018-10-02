Рита Дакота вместе с маленькой дочкой Мией наслаждается отдыхом в Греции. Разгуливающая по райскому острову в купальнике артистка продемонстрировала синяки на теле.

Рита Дакота вместе с маленькой дочкой Мией наслаждается отдыхом в Греции. Разгуливающая по райскому острову в купальнике артистка продемонстрировала синяки на теле.Чтобы отвлечься от шумихи, поднявшейся вследствие сенсационной новости о разводе с певцом Владом Соколовским, Рита Дакота отправилась за границу, прихватив их дочь Мию. Компанию артистке составили самые близкие люди. В отпуске Рита занимается малышкой, читает, а еще загорает и пишет песни.Об этом свидетельствуют фотографии и короткие видео, которые Дакота с завидной регулярностью публикует на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Также она хвалится новыми достижениями растущей Мии, которые подчас оборачиваются для певицы травмами.К примеру, Дакота выложила фотографию, на которой запечатлена лежащей в шезлонге. На ней синий купальник и не менее синий синяк. Артистка объяснила: "Мать вся в синяках, ибо дочь пошла". Поклонники с радостью восприняли эту новость.А еще многие фанаты выразили надежду, что Рита Дакота и Влад Соколовский помирятся, ведь для многих из них артисты являли собой образец гармоничной семьи. Певцы регулярно публиковали совместные фотографии и видео, много путешествовали вместе и даже вели влог.Поэтому известие о разводе звездных супругов стало полной неожиданностью для всех. Красивая сказка закончилась после известий об измене Соколовского на протяжении довольно длительного времени. Якобы его похождения прикрывали друзья и родственники.Тем не менее Дакота не падает духом и верит в семью. "Если меня спросят, что теперь для меня самое важное – я отвечу, что ничего не изменилось. Это семья, по-прежнему. Семья – это святое, самое ценное и дорогое. Это то, за что я без единой капли сомнения промеряла бы все песни, все залы, все карьерные амбиции, запросто", – заявила певица.