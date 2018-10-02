Впервые на сцену ее вынесли в трехлетнем возрасте в спектакле Поднятая целина, а сегодня Дарью Юргенс знают по ролям в таких известных фильмах, как Брат-2, Морские дьяволы (где она сыграла суперженщину Багиру) и других. О своих мужчинах и грехах актриса рассказала в программе Судьба человека.

Впервые на сцену ее вынесли в трехлетнем возрасте в спектакле "Поднятая целина", в десять лет она сыграла роль Анютки в постановке "Власть тьмы", а сегодня Дарью Юргенс знают по ролям в таких известных фильмах, как "Брат-2", "Морские дьяволы" (где она сыграла суперженщину Багиру) и других. Хотя мама отговаривала Дарью поступать в театральный – говорила: "Посмотри, какая ты страшненькая".Не с первого раза, но она все-таки поступила – в ЛГИМиК. И там же судьба свела ее с однокурсником Евгением Дятловым. Актриса вспоминает, как после романтической ночи, когда они смотрели развод мостов в Ленинграде и Евгений пел на гитаре, она призналась, что хочет родить от него сына.Дятлов тогда только покрутил пальцем у виска, а вскоре после студенческой "картошки" они начали встречаться и поженились. У них родился сын Егор.Через некоторое время Дарья почувствовала, что муж ей изменяет. Дятлов не сразу признался в этом, а когда честно сказал, что "согрешил", то, вспоминает актриса, ей не хотелось жить.Измену Дятлова Дарья называет "самым страшным предательством" в ее судьбе. Некоторое время они еще пытались "склеить" свою совместную жизнь, но вернуть прежнее доверие было невозможно.И тогда Дарья сделала первой шаг к расставанию. Она призналась, что любит другого мужчину и уходит к нему.Этим мужчиной был Юрий Шевчук. "Мне казалось, что никто, кроме меня, его не спасет", — признается актриса и вспоминает: "Он был таким грустным и несчастным, что мне хотелось что-нибудь для него сделать".Когда Юргенс забеременела, Шевчук настаивал на том, что она должна уйти из театра и заниматься детьми. Тогда Дарья решила сделать аборт. "Это моя вина, мой грех", — говорит актриса.Вторым официальным мужем Дарьи стал давний друг семьи – актер Петр Журавлев. В непростые 1990-е он даже ушел из театра, чтобы кормить семью, — торговал на рынке куртками.Однако и с ним долгой и счастливой семьи не сложилось. Почему Дарье пришлось рано повзрослеть, как восстанавливалась после предательства Дятлова? По какой причине она рассталась с Журавлевым, от кого родила дочь Александру и кто сейчас рядом с отважной Багирой? Об этом – откровенный рассказ актрисы в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".