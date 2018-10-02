Управление ЖКХ уже заканчивает приемку остановок

Управление ЖКХ уже заканчивает приемку остановокЕще летом администрация Владимира пообещала горожанам, что автобус №27 перестанет ездить через центр, а будет заезжать на улицу Тракторную. Маршрута мимо ТЦ «Мегаторг» горожане ждут уже не один год.Автобусы по заветному маршруту так и не поехали, но в мэрии объяснили это тем, что хозяин «Мегаторга» обещал построить остановочные павильоны, но задержался в сроках реализации.Теперь остановки уже стоят. Что же мешает 27-му автобусу поменять свой путь?— Управление ЖКХ заканчивает приемку остановок, — рассказали журналистам в пресс-службе администрации города. — Если они будут соответствовать всем требованиям по ширине, высоте и других параметрам, то мы сразу же изменим схему маршрута. Конкретных сроков назвать мы пока не можем, но это точно произойдет в течение месяца.Получается, что к ноябрю каждый горожанин наконец-то сможет доехать до одного из главных торговых центров на автобусе, а не идти пешком.