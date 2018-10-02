В среду московский Локомотив проведет матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов. В гости к чемпиону России приехал немецкий Шальке. Накануне игры тренер гостей Доменико Тедеско встретился с прессой.

В среду московский "Локомотив" проведет матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов. В гости к чемпиону России приехал немецкий "Шальке". Накануне игры главный тренер гостей Доменико Тедеско встретился с прессой.В прошлом чемпионате Германии "Шальке" занял второе место, пропустив вперед лишь "Баварию". Но в новом первенстве дела у горняков идут неважно. Они выиграли лишь один матч и проиграли пять встреч. После шести туров клуб из Гельзенкирхена занимает предпоследнее 17 место. "Мы неудачно стартовали в сезоне. Но в Москву "Шальке" приехал. в приподнятом настроении. Ведь в последнем матче был обыгран "Майнц". Мы выйдем без мысли о проблемах в чемпионате и попытаемся добиться положительного результата", — приводит слова Тедеско ТАСС. "Нам необходимо устранить проблемы с реализацией. Пока желаемый результат отсутствует. Жду открытой игры, так как нам и сопернику нужны очки", — добавил 33-летний тренер."Шальке" основательно подошел к подготовке к матчу в плане тактики. Из игроков "Локомотива" отмечу полузащитника Мануэла Фернандеша и братьев Алексея и Антона Миранчуков. У москвичей есть высокорослые игроки, которые способны вести борьбу. "Локомотив" видится сбалансированной командой, у которой нет слабых мест", — сказал Доменико Тедеско.Тедеско подтвердил, что с "Локомотивом" не сыграют полузащитники Амит Арит и Алессандро Шёпф. "У Шёпфа травма задней поверхности бедра, а Арит подхватил инфекцию. Разумеется, нам будет их не хватать в игре с "Локомотивом". Но у нас есть молодые футболисты, которые могут получить игровое время и практику".