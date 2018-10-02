Певец Филипп Киркоров,
судя по всему, пытается выжать из своего хита Цвет настроения синий максимум
выгоды. Артист даже позволил переделать текст песни ради рекламы лекарства.
Певец Филипп Киркоров,
судя по всему, пытается выжать из своего хита "Цвет настроения синий" максимум
выгоды. Артист даже позволил переделать текст песни ради рекламы лекарства.
Киркоров выступил главным
героем рекламы спрея от боли в горле. Ролик опубликован на сайте YouTube.
Артист предстает в образе
злобного Снежного короля в метровой короне изо льда. "Цвет заражения синий. Болеть тебе и всей семье
отныне. Болей – заражай!", – поет Киркоров видоизмененный припев нашумевшего
сингла.
Мнения поклонников на
счет съемок Филиппа в рекламе разделились. Некоторые отмечали, что артист согласился на участие в ролике под воздействием рэпера Тимати, который
некоторое время назад продвигал другое лекарство от боли в горле.
Однако большинство пользователей Сети
отметили, что артист, вероятнее всего, испытывает материальные трудности,
поэтому хватается за любую халтуру. Между тем, злопыхатели, не стесняясь в
выражениях, заявляли, что поп-король достиг "дна" своей карьеры.
"Наверное денег совсем нет, это очень печально (здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)", "Ну все -вот оно, дно...Неужели ТАК
деньги нужны?", "Нормально. Проторенной дорогой Тимана в рекламе фармы сняться не
грешно", "Филя уже зарабатывает как может, скоро тур по колхозам устроит", "Вот
до чего Киркоров спустился", "Гы то чуство когда киркоров в команде БЛЭК СТАР",
"Кто-то пытается идти вверх, а кто-то летит вниз", – писали инетернет-обыватели
под роликом.