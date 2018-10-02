Знаменитости шокированы новостью о смерти Романа Карцева. Представители отечественной эстрады и артисты выражают свои соболезнования семье актера и скорбят о нем.

Знаменитости шокированы новостью осмерти Романа Карцева. Представители отечественной эстрады и артисты выражаютсвои соболезнования семье актера и скорбят о нем.Художественныйруководитель Театра эстрады Геннадий Хазанов уверен, что Карцев был выдающимсяэстрадным артистом. По его словам, этого актера не заменит никто."Умер выдающийся артист эстрады, один из последнихпредставителей прекрасной советской школы. Незаменимых нет – есть такаярасхожая фраза. Но заменить значение этого артиста… Это место никем никогдазанято не будет", – цитирует Хазанова РИА Новости. С нимсогласен и писатель-сатирик Семен Альтов.По словам Альтова, егопоколение выходит на финишную прямую. "Это конечно печально... Мне сказали,я не ожидал… Эпоха уходит, уходят замечательные люди", – приводитслова сатирика Альтов дружил с Карцевым. Но товарищи давно невиделись.В свою очередь народная артистка России Лия Ахеджаковарассказала, что запомнит Карцева "милейшим человеком, умницей и талантом".Она напомнила, что "лет 35 назад" они вместе снимались у Эльдара Рязанова. "Яничего не помню, кроме того, что светлый талантливый человек с потрясающимюмором", – поделилась актриса с телеканалом "360".Сильно опечален известием о смерти Романа Карцева и продюсер ИосифПригожин. Он был лично знаком с артистом. "Потрясающий человек!.. Яркиеартисты, уходит эпоха людей, на которых мы выросли… Уходит такаяплеяда великих и талантливых людей, светлая им память", – цитируетПригожина Life.ru.Известно, что Романа Карцева похоронят на Троекуровскомкладбище в Москве. Об этом сообщил директор артиста.Напомним, Карцев умер утром 2 октября в больнице. Артистдолгое время болел, у него не выдержало сердце.