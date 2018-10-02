Во Франции скаковой жеребец отказался участвовать в забеге на приз Триумфальной арки. Сбросив с себя наездника, он направился прямиком в бар, где в этот момент находилось около десяти посетителей, и устроил там погром.

Во Франции скаковой жеребец отказался участвовать в забеге на приз "Триумфальной арки", Сбросив с себя наездника, он направился прямиком в бар, где в этот момент находилось около десяти посетителей.Такого "клиента" посетители увидеть явно не ожидали и тут же бросились врассыпную, забыв об угощении на столах.Неожиданный гость тем временем принялся крушить все вокруг. Под горячие копыта жеребца попали несколько стульев и бокалов с пивом.Трудно сказать, чем обусловлен выбор скакуна, заглянувшего именно в этот бар. Животное покинуло его так же быстро, как и появилось здесь, сообщают "33Live.Ru Дежурная часть".