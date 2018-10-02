Защитник сборной Франции и мадридского футбольного клуба Реал Рафаэль Варан перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов против московского ЦСКА рассказал, что испытывает теплые чувства к столичному стадиону Лужники.

Защитник сборной Франции и мадридского футбольного клуба "Реал" Рафаэль Варан перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов против московского ЦСКА рассказал, что испытывает теплые чувства к столичному стадиону "Лужники".Напомним, именно на нем состоялся финальный матч чемпионата мира, в котором французская команда обыграла сборную Хорватии."Этот стадион навсегда останется в моем сердце, — заявил Варан, которого цитирует РИА Новости. — Мотивация у меня всегда одинаковая на любой матч – выложиться на 100%. Это незабываемые эмоции, которые мы пережили".