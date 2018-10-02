Журналисты PCMag замерили производительность iPhone XS Max в LTE-сетях, сравнив показатели с моделью прошлого года и флагманскими смартфонами Google и Samsung. Как оказалось, оснащаемый новейшим модемом Intel (XMM7560) iPhone XS Max работает в сотовых сетях почти вдвое быстрее, чем iPhone X (Intel 7480), но немного уступает Galaxy Note9 (Qualcomm X20).

Журналисты PCMag замерили производительность iPhone XS Max в LTE-сетях, сравнив показатели с моделью прошлого года и флагманскими смартфонами Google и Samsung. Как оказалось, оснащаемый новейшим модемом Intel (XMM7560) iPhone XS Max работает в сотовых сетях почти вдвое быстрее, чем iPhone X (Intel 7480), но немного уступает Galaxy Note9 (Qualcomm X20).Скорость устройств измерялась по LTE-каналу в 20 Мгц. Мощность принимаемого сигнала была установлена на –85 дБм (децибел на милливатт), после чего постепенно понижалась до того момента, пока модемы не переставали ловить сеть.iPhone XS Max с четырьмя антеннами (4х4 MIMO) показал среднюю скорость скачивания чуть меньше 400 мегабит в секунду, тогда как двухантенный iPhone X — всего около 200 Мбит/c. По мере ухудшения качества сигнала новинка Apple продолжала показывать достойный результат, и совсем ненамного отставала от Samsung Galaxy Note9 и Google Pixel 2-го поколения (Qualcomm X16). Отсюда, объяснили аналитики PCMag, можно сделать вывод, что iPhone XS Max очень хорошо настроен для приема слабого сигнала. На мощности менее –120 дБм (0–1 деления) iPhone XS Max показал себя наравне с модемами Qualcomm.∎В России начались продажи новых "айфонов" читайте такжеТесты PCMag проводились в лаборатории в сетях крупнейших операторов США. В условиях повседневной жизни, согласно базе данных Ookla Speedtest Intelligence, скорость iPhone XS Max на 6,6 Мбит/c выше, чем iPhone X. "Айфон" в реальных условиях показывает среднюю скорость 38.9 Мбит/c, тогда как Note9 — 43,2 Мбит/c.