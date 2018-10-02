А теперь о том, что бывает, когда трагедия уже случилась, и её причины выяснял Следственный комитет. В Собинке оглашен приговор 57-летнему мужчине. Он признан виновным в гибели 6-летней девочки.

А теперь о том, что бывает, когда трагедия уже случилась, и её причины выяснял Следственный комитет. В Собинке оглашен приговор 57-летнему мужчине. Он признан виновным в гибели 6-летней девочки. Она погибла из-за обрушения ветхой стены гаража. Как сообщает Следком, трагедия случилась 2 мая в селе Бабаево Собинского района. Девочка свободно зашла в аварийное строение, и в этот момент произошло обрушение кирпичных стен и перекрытий гаража. Ребёнок получил травмы, несовместимые с жизнью. Хозяин постройки признал вину. Он знал, что гараж представляет опасность, но ждал, когда он развалится без его вмешательства. И вот дождался гибели ребёнка. За причинение смерти по неосторожности мужчина получил один год исправительных работ. Осуждённый признал вину и извинился перед родителями. У них остаётся право на возмещение морального вреда за гибель дочери.