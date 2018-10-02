С конца августа Елена Степаненко отменяет одно выступление за другим. По одним данным, артистка серьезно больна, по другим – юмористка тяжело переживает развод и дележку имущества с Евгением Петросяном. О состоянии Степаненко высказался представитель Петросяна.

С конца августа Елена Степаненко отменяет одно выступление за другим. По одним данным, артистка серьезно больна, по другим – юмористка тяжело переживает развод и дележку имущества с Евгением Петросяном. О состоянии Степаненко высказался представитель Петросяна.По мнению официального представителя Евгения Петросяна Сергея Лаврова, Елена Степаненко не стала бы отменять концерты ради того, чтобы лишний раз пропиариться. Лавров объяснил, что это крайне невыгодно для репутации артиста. Поэтому он склонен верить информации о серьезной болезни Елены Степаненко."Любая отмена выступления – это антипиар. Такое даже нельзя назвать черным пиаром. Условно говоря, поклонники могут подумать, что артистка не собрала зал или захотела побольше заработать, но не смогла", – цитирует Сергея Лаврова .Ранее стало известно, что Елена Степаненко отменила свое выступление в Брянске. Юмористка сослалась на болезненное состояние. Более того, появилась информация, что все ближайшие концерты артистки также отменяются. Многочисленные поклонники высказали предположение, что Степаненко тяжело переживает развод и дележку имущества с Евгением Петросяном.Впрочем, другая часть фанатов убеждена, что артистка серьезно больна, о чем свидетельствует ее худоба. Напомним, Елена Степаненко сбросила 46 килограммов и буквально произвела фурор своим обновленным видом.Артистка объяснила, как ей удалось избавиться от лишних килограммов. Елена питается шесть раз в день маленькими порциями и пьет два литра воды.