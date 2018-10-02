02.10.2018

2018-10-02 10:50:39

Известного музыканта выгнали из группы после обвинения в изнасиловании

Исландская группа Sigur Rós оказалась в центре секс-скандала. Барабанщика коллектива Орри Паудля Дирасона обвинили в изнасиловании, пишет .



О домогательстве со стороны музыканта заявила художница из Лос-Анджелеса Меган Бойд. По словам женщины, все произошло еще в январе 2013 года. Бойд заявила, что просто заснула в оной кровати сДирасоном, а когда проснулась, мужчина насиловал ее. Меган отметила, что барабанщик повторил свои действия дважды за ночь, отмечает .



"Я была пьяна, мертвецки уставшая и в шоке", – рассказала о страшных событиях Бойд.



Дирасон все обвинения отрицает. Однако музыкант принял решение уйти из группы, что бы скандалом не омрачать репутацию коллектива.