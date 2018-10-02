Благодаря новому способу доступ к телефонной книге абонента могут получить злоумышленники. Специалисты наглядно показали, как взломать iPhone.

Благодаряновому способу доступ к телефонной книге абонента могут получить злоумышленники.Специалисты наглядно показали, как взломать iPhone.Операционную систему можнообмануть с помощью системы голосового управления Siri. Видеос необходимыми манипуляциями попоявились в YouTube.В ролике видно, как взломщикполучает доступ к контактам телефонной базы, не используя парольразблокировки iPhone. Для удачной операции по необходимо единственное условие – знание номера телефона,который активирован на смартфоне, передает Секретпрост: для взлома гаджета нужно активировать программу VoiceOver с помощьюSiri, позвонить на телефон и отклонить вызов сообщением.