Благодаря
новому способу доступ к телефонной книге абонента могут получить злоумышленники.
Специалисты наглядно показали, как взломать iPhone.
Благодаря
новому способу доступ к телефонной книге абонента могут получить злоумышленники.
Специалисты наглядно показали, как взломать iPhone.
Операционную систему можно
обмануть с помощью системы голосового управления Siri. Видео
с необходимыми манипуляциями по
появились в YouTube.
В ролике видно, как взломщик
получает доступ к контактам телефонной базы, не используя пароль
разблокировки iPhone. Для удачной операции по необходимо единственное условие – знание номера телефона,
который активирован на смартфоне, передает Секрет
прост: для взлома гаджета нужно активировать программу VoiceOver с помощью
Siri, позвонить на телефон и отклонить вызов сообщением.