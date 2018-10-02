Шокирующее признание Даны Борисовой стало предметом бурного
обсуждения в Сети. Известный блогер Лена Миро раскритиковала телеведущую за
излишнюю откровенность.
Шокирующее признание Даны Борисовой стало предметом бурного
обсуждения в Сети. Известный блогер Лена Миро раскритиковала телеведущую за
излишнюю откровенность.
"Все-таки наркотики – страшная вещь. Как посмотрю на Дану
Борисову, так хочется тут же вскочить и бежать – вступить в какой-нибудь фонд
борьбы с этим злом. На голубом глазу Дана Борисова втянула в свой мир и дочь:
ребенку предлагают деньги за ночь с мамой", – написала шокированная Лена в
личном ЖЖ.
Миро считает, что телеведущая подает плохой пример своей
несовершеннолетней наследнице. По словам блогера, бесстыдное признание звезды может
нанести непоправимый вред психике девочки и исказить ее мировосприятие.
"А наркоманка еще и подливает масла в огонь. Говорит, что не
видит в проституции ничего плохого. Ей лично платили, хоть было и неприятно: "Да,
нужны были деньги, зато не грабила и не убивала", – заявила Дана. Ну, да – не
грабила и не убивала. Хорошее оправдание для проституции", – комментирует заявление
Борисовой Лена.
Блогер уверена, что интимные подробности жизни Даны, должны
были остаться тайной, ведь ее открытое признание слышала не только дочка, но и
ее друзья и одноклассники, эта информация может стать основанием для травли ее наследницы среди сверстников.
"А ведь дочь проститутки – это не только страшное оскорбление, но и клеймо на
всю жизнь для девочки", – рассуждает Миро.
Напомним, Дана Борисова пришла на шоу "Звезды
сошлись!" и откровенно рассказала о том, как за деньги проводила время с
богатыми мужчинами. При этом телеведущая сообщила, что ей платили десятки тысяч
долларов. Знаменитость поведала, что ей было неприятно просыпаться рядом с
чужим мужчиной, она чувствовала себя "мерзко". А недавно пикантное
предложение поступило ее дочери в соцсетях. Незнакомый мужчина предложил девочке
150 тысяч за ночь с Борисовой.