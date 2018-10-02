Шокирующее признание Даны Борисовой стало предметом бурного обсуждения в Сети. Известный блогер Лена Миро раскритиковала телеведущую за излишнюю откровенность.

Шокирующее признание Даны Борисовой стало предметом бурногообсуждения в Сети. Известный блогер Лена Миро раскритиковала телеведущую заизлишнюю откровенность."Все-таки наркотики – страшная вещь. Как посмотрю на ДануБорисову, так хочется тут же вскочить и бежать – вступить в какой-нибудь фондборьбы с этим злом. На голубом глазу Дана Борисова втянула в свой мир и дочь:ребенку предлагают деньги за ночь с мамой", – написала шокированная Лена вличном ЖЖ.Миро считает, что телеведущая подает плохой пример своейнесовершеннолетней наследнице. По словам блогера, бесстыдное признание звезды можетнанести непоправимый вред психике девочки и исказить ее мировосприятие."А наркоманка еще и подливает масла в огонь. Говорит, что невидит в проституции ничего плохого. Ей лично платили, хоть было и неприятно: "Да,нужны были деньги, зато не грабила и не убивала", – заявила Дана. Ну, да – неграбила и не убивала. Хорошее оправдание для проституции", – комментирует заявлениеБорисовой Лена.Блогер уверена, что интимные подробности жизни Даны, должныбыли остаться тайной, ведь ее открытое признание слышала не только дочка, но иее друзья и одноклассники, эта информация может стать основанием для травли ее наследницы среди сверстников."А ведь дочь проститутки – это не только страшное оскорбление, но и клеймо навсю жизнь для девочки", – рассуждает Миро.Напомним, Дана Борисова пришла на шоу "Звездысошлись!" и откровенно рассказала о том, как за деньги проводила время сбогатыми мужчинами. При этом телеведущая сообщила, что ей платили десятки тысячдолларов. Знаменитость поведала, что ей было неприятно просыпаться рядом счужим мужчиной, она чувствовала себя "мерзко". А недавно пикантноепредложение поступило ее дочери в соцсетях. Незнакомый мужчина предложил девочке150 тысяч за ночь с Борисовой.