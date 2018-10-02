///

Застой воды будут ликвидировать в ручном режиме. Напомним, на улице Лакина из-за дождей на месте тротуара образовался водоем. Из-за стихийного бедствия люди не могут выйти на улицу. Особенно пострадали дома № 51 и № 53. Они находятся в низине. Дренажная труба, которая должна была справиться с неожиданным потопом, дала сбой. По словам местных жителей, в этом виноваты дорожники. Рядом с улицей Лакина - трасса М-7, и на этом участке Пекинку недавно ремонтировали.Георгий Сторожук, житель дома № 51 по ул. Лакина: "Две недели назад рабочие, которые ремонтируют Пекинку, проводили ремонтные работы. Видать, засыпали или залили бетоном, не знаю, затем прочистили трубу, которая выходит на ту сторону. Я просто не видел. Но видел, что, когда они чистили несколько дней, а потом закрыли дырку, и больше их не было. А вот сейчас начались дожди. Вода не уходит. Вчера образовалась большая лужа".Дорожники, по сути, признали вину. Хотя и говорят, что их подвели проектировщики. Тротуар, где образовалось озеро, находится в низине. А ремонтные работы выполнялись в сухое время. Поэтому о том, что здесь может возникнуть такая проблема, никто не подумал. За всё, что происходит на Пекинке и около неё, отвечает Управление дороги "Москва-Нижний Новгород". Вместе с проектировщиками оно теперь ищет решения, как избежать застоя воды на пешеходных дорожках. И пока это решение не будет найдено, откачивать воду должен подрядчик, который ремонтирует трассу М-7.Юлия Зубкова, пресс-секретарь ФКУ Упрдор "Москва-Нижний Новгород": "В настоящее время представители проектной организации проводят дополнительную топосъемку и замеры на прилегающей к трассе территории на 13 км подъездной дороги к Иваново от автодороги М-7. Следует отметить, что в рамках проекта капитального ремонта участка с 10 по 21 км предусмотрено строительство ливневой канализации. До реализации данных решений подрядная организация, выполняющая работы по капитальному ремонту, по мере необходимости будет ликвидировать застой воды в ручном режиме".